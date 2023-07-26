انت الأن تتابع خبر للكبار فقط كيوم ولدتها.. بوصلة رقص ولعت الفرح العروسة القمر منه اللي خطفت انظار الناس بجمالها ورقتها بوصلة ررقص قوية ركنت سما المصري وصافيناز!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتهي عام 2020، وبدأ عام جديد، يتمنى فيه الجميع عدم تكرار ما حدث في السنة الماضية، الكثيرون يتفقون أن 2020، كانت سنة قاسية لما جرى بها من أحداث سيئة، ولعل من أبرزها ظهور فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في وفاة الالاف حول العالم.

ولكن في الوسط الفني، ظهرت العديد من الأزمات والمشاكل في 2020، بعضها تم حله والبعض الأخر مازال مستمر، ويعتبر الممثل المصري النجم محمد رمضان صاحب نصيب الأسد في المشاكل التي أثيرت العام الماضي، فقد كان له أكثر من أزمة، أهمها مشكلته مع زميله باسم سمرة، حينما كان الثنائي في حفل زفاف، وظهر باسم سمرة في مقطع فيديو وهو يقوم بدفع محمد رمضان بشكل مبالغ فيه، ذلك الأمر الذي أثار دهشة الجميع.

قبل أن يخرج رمضان ويؤكد أنه لم يعاتب باسم سمرة أو يغضب منه، لكونه “لم يكن في وعيه” على حد تعبير محمد رمضان، خاصة أن الثنائي كانا في حفل زفاف شعبي.

إلا أن تبرير رمضان أغضب باسم سمرة بشدة، بعدما رفض ما قاله رمضان في حقه واتهامه بكونه لم يكن في وعيه، ودعاه إلى مبارزة فنية كي يلقنه دروسا في التمثيل، وكي يحكم الجمهور من الأفضل بينهما.