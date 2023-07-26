انت الأن تتابع خبر سوف يشيب شعرك من الذي حدث.. الراقصة سما المصري خطفت جمهور صافيناز في بث مباشر بما فعلته الصابون والخيار من داخل الحمام .. ومتابع غلبتي رهف القنون وشمس الكويتية والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واكدت سما على فوائد صابون الخيار للبشرة وانه من أجمل أنواع الماسكات فماسك الخيار يتم استعماله منذ القدم ويناسب جميع أصناف البشرة

وحتى الدهنية، وهو ماسك طبيعي خالي من أي مواد كيميائية ضارة للبشرة وكذلك يمد البشرة بالعديد من الفوائد الصحية حيث أنه غني بالعناصر الغذائية المفيدة للبشرة والجلد كما أنه لا يكلفك في تحضيره الكثير

بل بالعكس هو من أكثر الوصفات الموفرة وطريقة تحضيرها بسيطة وخطواتها سهلة وأغلب المكونات متوفرة لديك في المنزل.

أهم وأبرز فوائد صابون الخيار للبشرة

يحافظ على البشرة رطبة غير جافة حيث أنه يمدها بالماء الذي تحتاجه البشرة.

كما أنه يعزز عمل خلايا البشرة ويجددها ويقضي على أي جلد ميت أو زائد ويساعد في تقشير البشرة.

يساعد في جعل البشرة ناعمة كبشرة الأطفال ويزيد من إشراقها ونضارتها.

يمكنك استخدامه بمثابة غسول للبشرة حيث أنه يعمل على تنظيفها وتنقيتها من أي أوساخ ورواسب.