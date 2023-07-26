انت الأن تتابع خبر ركنت ملكة جمال لبنان نادين الراسي.. فلاحه مصريه صاروخ شديدة الجمال في وصلة رقص هزة يمين وهزة شمال علي وحده ونص بالاسود والاحمر القصير في غرفة نومها..ومتابع فرمت سما المصري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاجات الراقصه الاستعراضيه والفنان الجميله التي ما زالت في السجن حتى الان ولكن فيديوهاتها لا تزال تنتشر بصوره كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تداول التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته الفنانه والراقصه الاستعراضيه سما المصري وهو بمناسبه اقتراب عيد الاضحى المبارك حيث نشرت سما المصري على صفحته الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام فيديو جعل الجميع يعجب به بسبب الكوميديا التي قامت بها سما المصري في هذا المقطع.

ظهرت سما المصري وسط عدد كبير جدا من خرفان الاضاحي وكانت تقوم بفعل الاشياء القويه معهم بطريقه كبيره جدا حيث كانت تقوم بتقبيلهم واحتضانهم مما جعل الفيديو ينتشر بصوره كبيره جدا وعلقت على على الفيديو وقالت الجري نص الجيرانه ونشرت على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام عده التعليقات بمناسبه هذا الفيديو الذي نال على اعجاب كثير من المتابعين والمشاهدين ومنهم من قاموا بالضحك عليها وانها تفعل ما تشاء على صفحتها الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي