انت الأن تتابع خبر نميمة الفن: سما المصري ترتدي فستان زفاف ابيض شفاف يكشف جسمها بالكامل ..اتفرج والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - دائماً ما تثير الفنانة المصرية ​سما المصري​ الجدل بتصريحاتها وإطلالاتها، وآخر ما قامت به المصري هو ظهورها على صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، مرتدية فستان زفاف، وعلقت على الصورة :”مين هيتجوزني”.

يذكر أن المصري كانت ردت​ على الأخبار التي تمّ تداولها مؤخراً عن منعها من دخول الكويت، وقالت في مداخلة هاتفية لها ضمن برنامج “هنا القاهرة” :”عندما يتحدث البعض عن قرار منعي من دخول الكويت، يستند إلى معلومات شبه مؤكدة، بمن فيهم الإعلامية مي العيدان التي تحدثت عن المنع في فيدو لها”.

وأضافت أنها تواصلت مع العيدان التي قالت لها إن قرار منعها من دخول الكويت ليس رسمياً بل كان من تحليلها الخاص، وأشارت إلى أنها ستزور الكويت قريباً لنفي الشائعات.