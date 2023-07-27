انت الأن تتابع خبر عدت صافيناز . القشطة سما المصري ولعت النت بوصلة رقص تتخطى الحدود بالاحمر الشفاف..ومتابع فرمت انجي خوري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرك الراقصه الاستعراضيه سما المصري في مقطع فيديو جديد تداولت الاجتماعي بعد ان تم حبسها وهي الان داخل السجن الا ان رواد التواصل الاجتماعي قاموا بنشر مقطع فيديو قديم لها وهي تفعل المستحيل من داخل منزلها الامر الذي جعل الجميع يطالب بوقف هذه الفيديوهات ومطالبة كبيرة جدا بمنع هذه الفيديوهات التي انتشرت لها وخصوصا بعد أن تم حبس الراقصه الاستعراضيه سما المصري في أكثر من مقطع لها تم إدانتها بسبب ما تقوم به من نشر فيديوهات خارجه عن العادات والتقاليد التي تعرف بها مصر.

حيث نشرت سما المصري مقطع فيديو قديم لها على صفحتها الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهي ترقص بعباية ضيقه للغايه مما جعلها تظهر اشياء كثيرة جدا منها وكذالك الأفعال التي كانت تقوم بها من داخل غرفه نومها وهي ترقص علي أحدي الاغاني الشعبيه للفنان الكبير حسن شاكوش مما حصد هذا الفيديو علي ما يقارب من 20 مليون مشاهده علي صفحتها واحدث جدلا كبيرا بين الجمهور والمتابعين.

حيث منهم من قام بتأييد الراقصه الاستعراضيه سما المصري ومنهم من انتقاد هذه الفيديوهات التي تعمل علي جعل الشباب ينجذب نحوها ونحو ما تفعل.