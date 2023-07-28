الفيديو الذي تم تسريبه .. فيديو مسرب سقوط ملابس المومس الفاضلة صافيناز أمام الكاميرا وظهور البتاع أمام الجميع وجعلها في موقف حرج.. والجمهور كسحتي دانا جبر وفيفي عبده

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رياض - احمد صلاح - صافيناز أو صوفينار جوريان هي راقصة شرقية وممثلة أرمينية روسية ولدت في 20 ديسمبر 1983 في الاتحاد السوفيتي.[1]

كانت تعمل في البداية راقصة باليه، ثم اتجهت للرقص شرقي بسبب حبها للأغاني العربية، وظهرت في بعض الأغاني المصورة التي كانت تنتجها قناة «دلع»، لكنها حازت على شهرة غير عادية بعد ظهورها وهي ترقص في أغنية فيلم القشاش الذي عرض تزامن مع عيد الأضحى في عام 2013

تصدَّرت الراقصة صافيناز قائمة الأشخاص الأكثر بحثًا على جوجل في مصر خلال 2014 متفوقة بذلك على خالد صالح والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.[3