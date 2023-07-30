اتفرج – لورديانة تستعرض مفاتنها بفيديو رقص بلدي على واحدة ونص

بيروت - ثريا شاهين - بفستانها الرمادي البسيط نفسه، ظهرت الراقصة لورديانا مجددا مع المطرب الشعبي محمود الليثي، في وصلة رقص جديدة، على نغمات إحدى أغانيه الجديدة “قشطة بالزبادي” والتي من المقرر طرحها قريبا، وسرعان ما انتشر الفيديو على نطاق واسع، وسط إعجاب بقدرتها على فهم الأغاني والمهرجانات الشعبية والأداء الاستعراضي المتقن على نغماتها.

ويستعرض التقرير التالي 5 مقاطع مصورة لـ”لورديانا” تثبت من خلالها الراقصة البرازيلية أنها تحب الرقص على نغمات الأغاني الشعبية.

“إخواتي” مهرجان الشهرة

أول ظهور لـ”ورديانا”، كان بتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وصلة راقصة للبرازيلية التي تقيم في مصر، على نغمات الأغنية الشعبية “إخواتي”، خلال تواجدها في أحد مراكز التجميل، حيث ذهبت لعمل أظافرها.

وظهرت “لورديانا” بفستان من اللون الرمادي على جاكت قصير فاتح، وأدت الرقصة باحترافية عالية وسط السيدات، وانتشر الفيديو على نطاق واسع وتباينت ردود الفعل بين المعجبين بشدة بالراقصة وبأدائها، ومن ينتقدون انتشار الفيديو.

رقصة الليثي

بنفس الفستان انتشر فيديو جديد للورديانا، وهي ترقص على إحدى أغنيات المطرب الشعبي محمود الليثي وانتشرت على نطاق واسع.

اتفرج على الحلاوة

مرتدية جلابية بلدي، وحزام موف على وسطها وشعرها، أدت لورديانا رقصة في أحد الأفراح على نغمات أغنية “اتفرج على الحلاوة”، وشاركت الفيديو مع متابعيها عبر “إنستجرام”.

بنت الجيران

من بين المقاطع الأكثر تعليقا عند الراقصة البرازيلية لورديانا، ونشرته عبر “إنستجرام”، هو رقصها على أغنية “بنت الجيران”، التي تحظى بشهرة واسعة.

قلبك بحر مالح

خلال مشاركتها في إحدى حفلات الزفاف رقصت لورديانا على مهرجان “قلبك بحر مالح”، مع العروسة والعريس، وشاركت الفيديو مع متابعيها وجمهورها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

يذكر أن لورديانا تحمل الجنسية البرازيلية، وتقيم حاليًا في مصر، ولها قناة على موقع “يوتيوب” تقدم فيها فيديوهات خاصة بتعليم الفتيات الرقص الشرقي “مجانا”، وعرضت خلالها مجموعة دروس لتقنيات احتراف الرقص، ويتابعها على حسابها الرسمي على “إنستجرام”، أكثر من 250 ألف من مختلف أنحاء العالم، كما أنها تشارك في إحياء العديد من الأفراح في مصر.

وأصبح فستان الراقصة لورديانا، هو الأكثر مبيعًا بأحد محلات بيع الملابس نسائية في دمياط، وذلك بحسب ما أعلنت صفحة المحل الرسمية على موقع “فيس بوك”.

ونشرت الصفحة صورة للفستان، وصورة أخرى للراقصة، مصحوبة بتعليق: “الفستان الأعلى مبيعا عندنا في السنتر النهاردة”، وخلال ساعات تفاعل آلاف المتابعين مع المنشور عبر إعادة المشاركة والتعليقات.