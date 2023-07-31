انت الأن تتابع خبر اجدع من صافيناز.. سما المصري جننت الشباب بوصلة رقص علي البحر بقميص شفاف يظهر ما تحته..ومتابع غلبت فيفي عبده و لورديانا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مشاركه الفنانه والراقصه والاستعراضيه سماء المصري جمهورها بمقطع فيديو جديد لها على صفحته الخاصه على موقع التواصل الاجتماعيه انستقرام بعد نشر مقطع فيديو لها اثناء وسطه رقص لها في غرفه نومها حيث دائما ما تقوم سما المصري بنشر مقاطع الفيديو وهي تقوم بوصله رقص جريئه لها وقويه للغايه وهي ترتدي الملابس الضيقه للغايه والملابس المكشوفه ودرجه كبيره جدا.

رقص سما المصري هو نوع من أنواع الرقص الشعبي المصري، ويعد من الرقصات الأكثر شعبية في مصر. ويشتهر هذا الرقص بالحركات العفوية والإيقاع السريع، وهو مصمم للرقص على أنغام الموسيقى الشعبية المصرية.

تتميز حركات رقص سما المصري بالحيوية والشدة، ويرتبط هذا الرقص بالعديد من المناسبات الاجتماعية مثل الأعراس والاحتفالات الدينية والاحتفالات الثقافية. وقد أصبح هذا الرقص شعبيًا جدًا في جميع أنحاء العالم، حيث يتم تعلمه وتنفيذه من قبل المحترفين والهواة على حد سواء.

وتتميز حركات رقص سما المصري بالتعبير عن المشاعر والعواطف، وتتضمن الحركات السريعة والدوارة والتي تتطلب مهارة وتدريبًا جيدًا. ويمكن لأي شخص تعلم هذا الرقص مع الاستمرار في التدريب والتمارين الدورية.

ويتميز رقص سما المصري بالتنوع والتعدد، ويمكن تنفيذه بعدة أشكال وأنماط مختلفة، ويختلف الأسلوب فيه بين المناطق المختلفة في مصر. كما يمكن تعلم هذا الرقص في المدارس والمراكز الثقافية والمراكز الرياضية، حيث يعد تمرينًا رائعًا لتحسين اللياقة البدنية والصحة النفسية.