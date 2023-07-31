انت الأن تتابع خبر كسحت ملكة جمال لبنان..ربة منزل لبنانية صاروخ تتحدي اشهر راقصة بوصلة رقص ولعت الشباب في غرفة نومها بالاسود المكشوف هزة يمين وهزة شمال..ومتابع كسحت صافيناز و سما والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ضجه مواقع التواصل الاجتماعي بصوره كبيره جدا فورا وصول مقطع فيديو لاحدى سيدات وربات وربه منزل من احدى الدول العربيه حيث تبين ان هذا المقطع لفتاه من لبنان قامت بواسطه رقصه كبيره جدا على احد الانغام العربيه التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بصوره كبيره جدا.

زهره فتاه لبنانيه وهي ترتدي عبايه سوداء وهي ترقص في غرفه نومها وتقوم بتصوير نفسها ونشرت المقطع الفيديو على صفحته الخاصه على موقع التواصل الاجتماعي انستقرام موقع تبادل الصور والفيديوهات.

مما جذب هذا الفيديو عدد كبير جدا من المتابعين والمشاهدين الذين يتغزلون برقصها وبجمالها الا ان هناك مجموعه كبيره جدا انتقلت هذه الفيديوهات التي انتشرت بصوره كبيره جدا في الاونه الاخيره لربات المنازل وهم يقومون بوصلات رقص داخل منازلهم او في.

لم يتقفل الامر الى هذا الحد الا ان هناك بعض الفتيات في الوطن العربي وخصوصا في البلد التي تعرف العادات والتقاليد يقومون بنشر هذه الفيديوهات واخذ هذه الفيديوهات وهذه الرقصات من مشاهير الوطن العربي مثل سما المصري وصافيناز والعديد من الفنانات والراقصات الذين ظهروا على الساحه مؤخرا من اجل كسب المال والشهره.