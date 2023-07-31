ضبط أيمن نور مع ممثلة الاغراء رولا يموت “عارية وجسمي حرة فيه” ..اتفرج

فنون – كتب ياسمين ياسين في الجمعة 16 سبتمبر 2022 12:06 صباحاً – انتقدت رولا يموت، عارضة الأزياء اللبنانية والأخت غير الشقيقة لهيفاء وهبي، المستشار مرتضى منصور، بشكل لاذع بعد أن قال إن هناك علاقة بينها وبين السياسي المصري الهارب أيمن نور.

وقالت رولا في تعليق نشرته عبر حسابها على انستغرام، مع الفيديو الذي يظهر فيه منصور أثناء حلقة تلفزيونية: “مع إحترامي لسعادة النائب في البرلمان المصري وصاحب نادي الزمالك المصري مرتضى منصور: أولا: والدتي من الجنسية المصرية السنية فحضرتك عم تحكي عن بنت مصرية قبل أي جنسية تانية. ووالدي من الجنسية اللبنانية البيروتية يعني بالإضافة عم تحكي عن بنت مصرية /لبنانية من الطائفة السنية من الجنسيتين.”