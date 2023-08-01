انت الأن تتابع خبر خلعت قدامه وهو شاب علي نفسه.. بدون خجل المشاهد الممنوع من العرض مني زكي من فيلم أصحاب ولا عز عندما تحول المشهد الي حقيقة بسبب ما قامت به خلف الكواليس.. والمخرج يواصل التصوير بدون رحمه منه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شاركت النجمة الجميلة التي خطفت الأضواء بجمالها وانوثتها ورشاقتها بعد تصدرها مواقع التواصل الاجتماعي بعد المشهد القوي التي قامت به في فيلم اصحاب ولا اعزاء والذي جعل الجمهور يقوم بانتقادات حيث شاركت في مهرجان كان السينمائي الدولي بإطلالة في غاية الجمال والروعة منها.

مهرجان كان السينمائي، المعروف أيضاً باسم “مهرجان كان الدولي للأفلام”، هو واحد من أهم المهرجانات السينمائية في العالم، ويقام سنويًا في مدينة كان الفرنسية. يعد المهرجان مناسبة لعرض أحدث الأفلام الدولية للمخرجين والممثلين العالميين، ويتميز بجو من الفخامة والأناقة ويجذب المشاهير والإعلاميين من جميع أنحاء العالم.

تأسس مهرجان كان السينمائي عام 1946، وكان يهدف في بدايته إلى تعزيز صناعة السينما الأوروبية وتوثيق العلاقات بين صناع السينما في أوروبا. ومع مرور الوقت، تحول المهرجان إلى حدث عالمي، حيث يتم عرض أحدث الأفلام الأمريكية والعالمية ومنح جوائز لأفضل الأفلام والممثلين والمخرجين.

يستمر المهرجان لمدة 12 يوماً، ويتضمن عروض الأفلام في مسارح وقاعات سينمائية مختلفة في مدينة كان. يتم عرض الأفلام في عروض خاصة، ويتمتع الحضور بالفرصة لمقابلة نجوم السينما والمخرجين ومناقشة أحدث الأفلام معهم. وبالإضافة إلى العروض الرسمية، يتم تنظيم فعاليات جانبية مثل المعارض والحفلات والعروض التوضيحية وورش العمل.