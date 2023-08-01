البطل وصل.. بدون خجل فلاحه مصريه شقراء فائقه الجمال بما فعلته في بث مباشر تقوم بوضع الخيار علي الصابون داخل الحمام من امن اجل البحث عن الشهره اتفرج علي الدلع

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رياض - احمد صلاح - شكرا لكم لمتابعتكم خبر هام للغايه عن فيديو منتشر بقوه لربه منزل وهي تقوم بوصله رقص انها فلاحه، وين تشرب بقوه كبيره هذه الفيديوهات في النواه الماضيه وذلك بعد المعرفه الكثيرون طرق الربح من هذه مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقول كثير من الفتيات بنشر الكثير من المحتوى من داخل غرفه النوم الخاصه بها او اشياء اخرى مثل تكون مثلا بالرقص في الفصل كما حدث في فيديوهات عديده منتشره وايضا تقوم بتقليد سما المصري في الكثير من الحركات والرقصات.

وبالرغب الكثيره التي تواجه هذه الفيديوهات الا انها هذه الفيديوهات بدات في الفئه كثره بقوه كبيره خصوصا من التي تقوم بعمل روتين يومي وتقوم بمحاوله اثاره المشاهد من اجل المشاهدات