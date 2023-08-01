انت الأن تتابع خبر الجديد شديد.. بدون خجل أو حياء ملكة جمال مصر سما المصري ولعت النت بفيديو مسرب تتحدى أشهر راقصة في مصر والوطن وتدهن العصا بطريقه وتضعها في هذه المنطقة بدون خجل!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاجأت الراقصة الاستعراضية المصرية سما المصري، متابعيها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو جديد، وجهت فيه رسالة لمنتقديها بعد واقعة أبراج الكويت قبل أيام.

وظهرت سما في فيديو جديد قالت فيه إنها توجه رسالتها هذه لمن انتقد تصويرها لأبراج الكويت وعدم ترويجها للسياحة المصرية وبرج القاهرة.

وقالت عبر حسابها في إنستغرام: “فيه ناس زعلانه عشان صورت من عند ابراج الكويت وبرج القاهره لا… خلاص ولا تزعلوا هافرحكم كمان شويه وانزل لكم فيديو من برج القاهره الجميل على قناه اليوتيوب بتاعتي عشان أحرق دم العوازل…. بطه ياناس.. أحلى برج ده وألا ايه؟؟”، كما قالت سما خلال الفيديو، إنها ستقوم خلال الفترة القادمة بتصوير فيديوهات من معالم الأبراج في مصروالعالم.

وكانت سما قد تعرضت لحملة نقد وسخرية لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ خاصة من قبل طيف واسع من الكويتيين بسبب الفيديو الذي ظهرت فيه، وهي تقف بفستان ضيق يظهر مفاتنها أمام أبراج الكويت، خلال وجودها هناك لتصوير حلقة تلفزيونية مع الإعلامية الكويتية مي العيدان، وكان من أبرز منتقديها الفنانة الكويتية هيا الشعيبي