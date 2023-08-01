انت الأن تتابع خبر صنف بأجمل مشهد في تاريخ السينما.. بوصلة رقص هزة يمين وهزة شمال فتاتان سعوديتان بوصلة رقص الشباب تتحدى أشهر راقصة في هزة الوسط.. والجمهور أحلي من سما المصري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - المصري تثير الجدل حول مواقع التواصل الإجتماعي بسبب مناظر التي تبثها حول قناة اليوتيوب الخاصة بها على أكونت الفيس بوك وتويتر في كل فيديو تظهر مؤخرتها متباهية وفخورة بذلك , سما المصري حققت شهرتها من خلال تقديمها أغاني ساخرة بطريقة مثيرة للجدل ولم يتجاوز تاريخها الفني 3 أعمال وما تفعلة لا يفسر إلا أنة فشل فني لا جادل فية

إستخدمت سما المصري كإسلوب للدعاية و الشهرة والظهور في مختلف الفيديوهات التي لا معني لها ولا مضمون لماذا يستمر ولماذا لا تأخذ الدولة أجراء ضد هذا الهرج والمرج الغير علي حد القول هذا حتي لا يقوم غيرها وغيرها بفعل هذه الطرق الرخيصة للشهرة

سما المصري بالحجاب

سما المصري تسير علي حسب التوقيت والمطلوب قامت في شهر رمضان بإرتداء الحجاب وصرحت بها سوف تقوم بعمل بعض أغاني دينية في رمضان