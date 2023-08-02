علامات الساعة ظهرت بعد الذي فعلته في بث مباشر.. بدون خجل كيوم ولدتها أمها سما المصري خطفت جمهور صافيناز في بث مباشر بما فعلته الصابون والخيار من داخل الحمام لن تصدق أين وضعته .. ومتابع غلبتي رهف القنون وانجي خوري

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رياض - احمد صلاح - شكرا لكم خبر عن الراقصه والاستعراضيه سما المصري التي دائما كثيره جدا بسبب طالبتها القويه والغريبه للغايه وتعود على السوشيال ميديا كثيرا ما تقوم بنشر الكثير من الفيديوهات على حسابي على موقع التواصل الاجتماعي.

شاركت الفنانة الإستعراضية صافيناز، جمهورها بفيديو جديد عبر موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، والذى أثارت جدل معجبيها.

وظهرت صافيناز ، فى الفيديو وهى ترتدى بدلة رقص مثيرة ، ولكن ما أثار حفيظة جمهورها هوعدم ارتداء ملابس داخليه أثناء تأدية بعض الحركات .

شاركت الفنانة الإستعراضية صافيناز، جمهورها بفيديو جديد عبر موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، والذى أثارت جدل معجبيها.

وظهرت صافيناز ، فى الفيديو وهى ترتدى بدلة رقص مثيرة ، ولكن ما أثار حفيظة جمهورها هوعدم ارتداء ملابس داخليه أثناء تأدية بعض الحركات .