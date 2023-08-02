يلا بينا بسرعة هو أنت ايه في الفيلم.. المشاهد من العرض من فيلم عصافير النيل الفاضلة الهام شاهين في مشهد مسر ب ومحمود حميدة

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رياض - احمد صلاح - شهد مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما حفل توقيع رواية “حسن وسميرة –

للزواج وجه آخر” للكاتب والمؤلف الدكتور علاء الدين عبد الله سليمان، أمس الأربعاء، بحضور النجمة إلهام شاهين والمخرج شريف مندور وعدد من السينمائيين والفنانيين والإعلاميين.

وخلال الحفل الذي اشرفت عليه الكاتبة أمل عبد المجيد مدير مركز الثقافة السينمائية وقدمته الاعلامية سمر نجيدة أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي ورئيس جمعية كتاب ونقاد السينما

وتحدث خلالها عن روائع السينما العالمية ، كما دار نقاش مع الكاتب علاء عبد الله سليمان حول رواية حسن وسميرة التي قام بإهدائها لمكتبة الثقافة السينمائية والتي يتناول خلال أحداثها حق المرأة في رسم وتحديد الخطوط والمسارات التي ستكون عليها حياتها حتى لو كانت في منتصف العقد السادس من العمر .