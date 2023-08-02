انت الأن تتابع خبر بالصوت والصوره.. هيفاء وهبي في مشهد قوى وممنوع من العرض من فيلم دكان شحاته فنان مشهور جعلها تفعل المستحيل وجسمها ساب في غرفة نومها.. بسبب ما حدث خلف الكواليس ارعب المخرج والجميع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مشاركه النجمه هيفاء وهبي في الافلام الكيميائيه التي جعلت من نفسها نجما كبيره جدا وانتشرت صورها والمشاهد القويه فيلم دكان شحاته مع الفنان عمرو سعد عده مشاهد قويه لها من فيلم دكان شحاته والذي صنف من ضمن الافلام السينمائيه التي اشتهرت بالمقاطع والمشاهد القويه التي جمعت هيفاء وهبي مع عمرو سعد الى جانب المشهد القوي الذي جاء باغتصاب الفنانه هيفاء وهبي في هذا الفيلم الذي انتشر بصوره كبيره جدا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهرت هيفاء وهبي في الفيلم بدور مميز، حيث قامت بتجسيد دور بيسي وهي شخصية قوية وجريئة وهي فاكهه عاديه في حواري التي كانت تجمع علاقه حب كبيره جدا علاقه حب كبيره مع الفنان عمرو سعد وهناك المشاهد القويه التي جمعت بين الفنان والنصار الفنانه هيفاء وهبي في غرفه عينها كانوا يجتمعون مع بعضهم البعض والتي تتورط في مشاكل كثيرة خلال أحداث الفيلم.

تألقت هيفاء وهبي في دورها ونجحت في تقديمه بشكل رائع، حيث استطاعت أن تجسد الشخصية بشكل مميز وأن تعبر عن مشاعرها وأحاسيسها بطريقة مؤثرة. كما أن هيفاء وهبي قدمت مشاهد راقصة رائعة في الفيلم، مما أضاف جوًا من المتعة والإثارة للأحداث.

يمكن القول بأن دور هيفاء وهبي في فيلم “دكان شحاته” كان دورًا مميزًا وناجحًا، حيث نالت إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء. وقد أثبتت هيفاء وهبي مرة أخرى موهبتها وقدرتها على تقديم دور متميز ومؤثر في السينما، وهو ما يؤكد مكانتها كواحدة من أهم الفنانات في الوطن العربي.