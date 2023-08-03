عايزه اتجوز الهشكة تعبانه داخل الحمام بعد وضع الصابون علي الخيار ورد متابع انا احسن من الخياررررررر

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رياض - احمد صلاح - اقبلت الفنانه الكبيره سما المصري على انشاء صفحه رسميه لها على الفيسبوك ومنصة اليوتيوب وذلك من خلال المشاركه على جميع الفيديوهات والصور الخاصه بها وتقوم بمشاركه هذه الحالات مع الجمهور.

قامت الفنانه سما المصري في مشاركه بعض الفيديوهات الممنوعه والغير مناسبه للاطفال على صفقتها الرسميه على الفيسبوك واليوتيوب لتصوير نفسها داخل غرفه النوم وهي تقوم بوصله رقص لمده اكثر من ساعه قامت بمشاركه هذا الفيديو الغير اخلاقي مع الجمهور وذلك من اجل الحصول على كميه كبيره من المشاهدات للربح والحصول على الشهره من خلال هذه الفيديوهات نشره الفنانه خلال الايام الماضيه فديو مدته ساعه وهي تقوم بوصله رقص شرقي داخل غرفه النوم نالت بعد انتقاد واسع من المتابعين اتفرج.