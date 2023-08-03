اتفرج قبل الحذف من اجل المال فديو مسرب روتين اليومي وظهور مؤخ_رتها بالكامل داخل المطبخ اتفرج علي اللبن

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رياض - احمد صلاح - يعتبر منصات التواصل الاجتماعي في هذا العصر من اهم الاسباب التي تعطي ارباح كثيره من خلال منصه اليوتيوب ونشر هذه الفيديوهات مثل فيديوهات الرقص قامت هذه السيده بنشر فيديوهات لها وهي تقوم بعمل اشهى الاكلات في المطبخ بطريقه ممنوعه من العرض تابع التفاصيل.

اقدم السيده تبلغ من العمر 35 عاما بانشاء حساب عبر منصه التيك توك ومنصة اليوتيوب وقامت بعدها بنشر فيديوهات لها وتقوم بتعليم الفتيات الطبخ وهي تقوم بنشر هذه الفيديوهات بطريقه غير اخلاقية وترتدي ملابس داخل المنزل وهي تقوم بطهي الطعام وانتشرت هذه الفيديوهات خلال الفتره السابقه وحازت على مشاهدات كثيره حصد هذا الفيديو اكثر من مليون على منصه اليوتيوب بسبب احتواءه على لقطات غير مناسبه شاهد الفديو بالكامل قبل الحذف