انت الان تتابع خبر شاهد .. العرافة الشهيره ليلى عبداللطيف تُفجّر مفاجأة عن الملك محمد السادس وتصدم المغاربة.. لن تصدقوا ماذا توقعت هذه المره !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت العرافة اللبنانية ليلي عبد اللطيف جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي بتوقعاتها الفلكية.

وقد تنبأت ليلي عبد اللطيف بحدوث زلزال في المغرب هذا العام، إضافة إلى محاولة اغتيال رئيس تونس.

وقالت ليلي عبد اللطيف في توقعاتها للعام الجديد: "سنشهد هزات أرضية وحزناً شديداً في المغرب، وسيتعين على الملك محمد السادس التصدي لهذه التحديات".

وأعلنت العرافة أيضاً عن تحسن في الحياة المعيشية للمغاربة وانتعاش قطاع السياحة وتوفير فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل.

ومن جهة أخرى، توقعت ليلي عبد اللطيف ارتفاع أسعار النفط وحل جميع المشاكل المتعلقة بالمغرب.