انت الان تتابع خبر شاهد .. الزعيم عادل إمام يثير الذعر وتصريحات شقيقه تثير القلق.. اتفرج صورة صادمة تكشف عن مفاجأة مرعبة مخفية! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - احتفل الوسط الفني أمس الأربعاء بعيد ميلاد الفنان عادل إمام الـ83، حيث إنه من مواليد عام 1940 في محافظة الدقهلية. وشارك العديد من الفنانين صورهم مع "الزعيم" أثناء زيارتهم له للاحتفال بعيد ميلاده خلال الساعات الماضية عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشر مدير أعمال "الزعيم" ومساعده الشخصي عادل سليمان صورهما معًا على حسابه الخاص في "فيسبوك". كما نشر الفنان خالد سرحان صورة له مع "الزعيم" على حسابه في "فيسبوك" وعلق عليها بقوله: "الزعيم بيسلم عليكم كلكم".



كما نشر الفنان مصطفى هريدي صورة له مع الفنان عادل إمام أثناء زيارته في منزله للاحتفال بعيد ميلاده وعلق عليها قائلاً: "حالاً... عشرين سنة في حضنك يا زعيم، ربنا يخليك لينا العمر كله".

من جهة أخرى، أطمأن المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، الجمهور على حالته الصحية في عيد ميلاده.

في تسجيل صوتي عبر برنامج "et بالعربي"، أعلن عصام أن الزعيم عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده اليوم مع عائلته وأحفاده وبعض أصدقائه. وأكد أن الزعيم بخير وسعيد وسيحتفل بعيد ميلاده مع عائلته الحبيبة.



عادل إمام ولد في عام 1940 في حي السيدة عائشة، وينحدر من أصول قرية "شها" في محافظة الدقهلية. في سنواته الأولى، انتقل إلى حي الحلمية الذي كان له تأثير كبير في تشكيل شخصيته وتكوينها. وهذا التأثير انعكس على أعماله الفنية، حيث نشأ في بيئة غنية بالشخصيات المختلفة والثقافات المتنوعة.



على مدار أكثر من 60 عامًا، استعاد الزعيم بريقه في التلفزيون، وأعاد للمسرح رونقه، وحافظ على شعبيته في السينما. ولا يزال حتى اليوم يعتبر واحدًا من أبرز النجوم في الوسط الفني.