انت الان تتابع خبر شاهد .. نجمة باب الحارة المحبوبة والتي عشقها الجميع تصارع مرض عضال وتقف بين الحياة والموت.. لن تصدق من هي!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ظهرت مؤخرا ماسة الجمال المشهورة بطفلة باب الحارة في برنامج حواري تابعه الملايين من محبينها وصرحت فيه عن الكثير من اسرار حياتها التي لم تحكى من قبل ومن ضمن هذه الاسرار حكت ماسه عن قصتها مع مرض السكر والذي كاد ان يؤدي بحياتها مرتين بحسب روايتها..وتعاطف الجمهور معاها كثيرا..

حيث اعتبر البعض ان ما تعرضت له يعتبر ابتلاء عليها رغم صغر سنها وذكرت ايضا بأن خطيبها قام بتركها بسبب هذا المرض