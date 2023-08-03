انت الان تتابع خبر شاهد .. قناة الجزيرة تكشف فضيحة نارية من العيار الثقيل.. أجهزة الأمن القطرية تتحرك بسرعة وتلقي القبض على الإعلامي فيصل القاسم.. وتوقفه عن العمل فوراً بعد ارتكابه هذا الفعل المخجل والصادم؟!. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أفاد موقع "قطر توداي" بأن أجهزة الأمن القطرية قامت بالقبض على المذيع الشهير في قناة الجزيرة فيصل القاسم.

وكشف الموقع أن قناة الجزيرة قامت بتوقيف القاسم عن العمل في القناة بعد أن تلقت أوامر عليا بذلك.ونقل الموقع عن مصادر أمنية أن المذيع الشهير انتقد عدم تغطية الجزيرة لإقالة رئيس الوزراء القطري من منصبه، مما تسبب في حرج للقناة ولقطر نفسها.

وكانت وسائل الإعلام القطرية قد كشفت سابقاً أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر أمراً بتعيين خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيسًا لمجلس الوزراء.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن "الأمر الأميري رقم 2 يقضي بتعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيساً لمجلس الوزراء"، بدلاً من عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني الذي قدم استقالته لأمير البلاد في وقت سابق.

وأضافت الوكالة أن "الأمر الأميري يقضي بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية