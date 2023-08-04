انت الأن تتابع خبر الهشكة تعبانه. سما المصري تفاجأ متابع برد غريب داخل الحمام اتفرج الفديو قبل الحذف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اثاره الفنان الكبيره سما المصري جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي بعد قيامها بانشاء صفحه رسميه لها على منصه اليوتيوب وقامت بتخصيص هذه القناه بنشر الفيديوهات الخاصه بها داخل غرفه النوم

قامت الفنانه سما المصري بنشر فيديو لها داخل غرفه النوم وهي تقوم بتغيير ملابسها الداخليه بالكامل وقالت بتغيير الملابس امام الكاميرا في لايف على صفحتها الرسميه على الفيسبوك قامت بعدها بوصله رقص دامت لاكثر من ساعه كامله

انتشر هذا الفديو بطريقه كبيره على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضيه واثاره ضجه وجدل كبير لاحتواء الفيديو على مشاهد غير مناسبه للاطفال ورد احد المتابعين على الفنانه سما المصري بعد نشرها هذا الفيديو غلبتي الراقصه دينا شاهد الفديو قبل الحذف