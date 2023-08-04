انت الان تتابع خبر شاهد .. طالبة سعودية مراهقه تحمل من معلمتها بطريقة اغرب من الخيال.. والأمن يتدخل ويكشف اللغز الذي حير الملايين لن تتخيلوا كيف حدث ذلك ؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في حادثة أغرب من الخيال ، وقعت في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية ، عن فتاة جميلة وجذابة في مدرسة ثانوية في منطقة الدمام ، مما جعل معلمها ينظر إليها ويشتهيها بطريقة غير طبيعية.

وطاردتها وميزتها عن كل الطلاب ، وسط براءة الطالبة وعدم فهمها لنوايا معلمها ، حيث تبادلت النظرات معها ، ومع الأيام تطورت الأمور بينهما بسرعة كبيرة.

في ذلك الوقت ، لم تكن الفتاة تفكر بشكل صحيح بسبب صغر سنها وجهلها بأمور الحياة ، على عكس المعلم الذي يعرف بالضبط ما تريده من هذه الفتاة وخطط له جيدًا