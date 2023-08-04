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شاهد .. طالبة سعودية مراهقه تحمل من معلمتها بطريقة اغرب من الخيال.. والأمن يتدخل ويكشف اللغز الذي حير الملايين لن تتخيلوا كيف حدث ذلك ؟

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الرياض - روايدا بن عباس - في حادثة أغرب من الخيال ، وقعت في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية ، عن فتاة جميلة وجذابة في مدرسة ثانوية في منطقة الدمام ، مما جعل معلمها ينظر إليها ويشتهيها بطريقة غير طبيعية.

وطاردتها وميزتها عن كل الطلاب ، وسط براءة الطالبة وعدم فهمها لنوايا معلمها ، حيث تبادلت النظرات معها ، ومع الأيام تطورت الأمور بينهما بسرعة كبيرة.

في ذلك الوقت ، لم تكن الفتاة تفكر بشكل صحيح بسبب صغر سنها وجهلها بأمور الحياة ، على عكس المعلم الذي يعرف بالضبط ما تريده من هذه الفتاة وخطط له جيدًا

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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