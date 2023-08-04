انت الأن تتابع خبر سوف يشيب شعرك من الذي حدث.. شوف اللي عايزها تعمله سما المصري عايز تحارب في الجيش ونازلة تجند الشباب..ولكن رد فعل الشباب حير الكثيرون!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سما المصري الراقصة، زوجها، ديانتها، جنسيتها، تاريخ ميلادها، محل ميلادها، برجها الفلكي، عمرها، قصة حياتها، مشوارها الفني، ما سر الخلاف بينها وبين ريهام سعيد؟، ما علاقتها بالنادي الأهلي؟، ما هو البرنامج الديني الذي قدمته؟، سما المصري وأبراج الكويت، أهم وأبرز أعمالها والفيديوهات الخاصة بها، ألبوم صورها، معلومات كاملة عنها نضعها بين أيديكم في هذا المقال الشيق، فتابعوا معنا

سما المصري واسمها الحقيقي سامية أحمد عطية عبد الرحمن حداقة ولدت في بلدة ههيا محافظة الشرقية بمصر في ١٥ يوليو عام ١٩٧٦، برجها الفلكي هو برج الأسد، بلغت من العمر ٤٤ عام، انتهت من الدراسة الثانوية والتحقت بالدراسة في جامعة الزقازيق كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، وتخرجت حاصلة على ليسانس آداب وتربية، وبعدها قررت مغادرة بلدها والسفر إلى القاهرة حتى تبدأ من جديد.

كانت البداية من خلال العمل في بازار لبيع التحف، والتحقت أيضاً بالعمل في مجال السياحة ولكن لم تكمل به وتوجهت للعمل في البورصة بقسم العلاقات العامة والتسويق وظلت لفترة عام واحد وبعد ذلك سافرت إلى الخارج لتلقي دعم أكبر، لتعود وتبدأ في المجال الفني كمذيعة على قناة المحور الفضائية وبعدها قررت أن تثبت نفسها وموهبتها في المجال الفني.