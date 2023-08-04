انت الان تتابع خبر شاهد .. ليلى عبداللطيف تُفجّر مفاجأة عن الشارع السوداني وتصدم كل السودانيين.. ماتوقعته هو الجنون بعينه. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أصبح الجميع ينتظر بفارغ الصبر توقعات العرافة اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف، بعد أن تحققت توقعاتها باندلاع حرب دامية في السودان.

قد أثارت ليلى عبد اللطيف الكثير من الجدل في العالم العربي بتنبؤاتها المذهلة التي تتحقق في بعض الأحيان.

في حلقة خاصة عن الوضع السوداني، قالت ليلى عبد اللطيف: “أرى أن السودان مقبل على أحداث خطيرة وأنه قد يندلع في حرب قاسية قريبًا”. لم يستطع الجمهور العربي، وخاصة السودانيين، تجاهل هذه التوقعات المثيرة.

وأضافت الفلكية اللبنانية: “سيناريو الحروب التي شهدتها ليبيا والعراق سيتكرر في السودان، وأرى أن البلاد ستدخل في نفق مظلم مليء بالأحداث الكارثية”. وأشارت إلى أن هذه الحرب ستنشأ نتيجة للخلافات السياسية والصراع على السلطة.

في توقعات جديدة صادمة، تنبأت ليلى عبد اللطيف بتدخل دول أجنبية في الحرب السودانية وتوسع المواجهات في مدن أخرى. هذه التوقعات أثارت صدمة واستغراب السودانيين.

باستمرارها في طرح توقعات مذهلة، فإن ليلى عبد اللطيف تثير الجدل في العالم العربي وتجذب اهتمام الجماهير بتنبؤاتها المثيرة.