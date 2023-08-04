انت الان تتابع خبر شاهد .. (اتفرج بالفيديو) افجر حلقة من أحمر بالخط العريض هذه المرأة الجرئية تكشف بوقاحة أسرار غرفة نومها للجميع دون ان تخجل... والمذيع ينصدم ويفقد النطق من جرائتها؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشر مقطع فيديو لأحدى حلقات البرنامج الشهير أحمر بالخط العريض الذي يقدمه الإعلامي اللبناني المثير للجدل مالك مكتبي على قناة إل بي سي اللبنانية بشكل شبه يومي. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي مقطع الفيديو هذا على نطاق واسع عبر منصات السوشيال ميديا حيث حصد مئات الآلاف من التعليقات والمشاهدات. ويظهر في الفيديو سيدتان واحدة لبنانية وأخرى مغربية وهما تتحدثان عن وجهة نظرهما الخاصة لعلاقتهما مع زوجيهما.

وتحدثت السيدة اللبنانية والتي تدعى جلنار إنّ علاقتها مع زوجها يطغى عليها الانفتاح الكبير حيث يعطيها زوجها هامشا كبيرا من الحرية. وقالت جلنار إنّها منفتحة ومؤمنة بحقوق المرأة وبالتالي فإنّها ترفض وبشدة العلاقة الزوجية التي تكون فيها المرأة خاضعة لزوجها بشكل كلي. وعارضت الضيفة الأخرى في البرنامج وجهة نظر جلنار حيث قالت إنّها ترفض هذه الأفكار بالجملة لأنّها أفكار تؤدي إلى تفكك العائلة والمجتمع بشكل عام.

وأشارت بالقول " على عكس ذلك فإنّ زوجي يؤدبني كل ليلة قبل ممارسة العلاقة الجنسية وكلّي فخر في ذلك لأنّه الرجل الذي يقدم الأمان والحنان لي ولكافة أفراد الأسرة.