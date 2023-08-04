انت الأن تتابع خبر صنف باقوي مشهد في تاريخ السينما.. المشاهد الممنوعه من العرض بطولة يسرا وعادل امام عندما تحول المشهد الي حقيقة من فيلم الإنس والجن هجم عليها كالوحش بسب جمالها والمخرج يأمر بمواصلة التصوير!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت النجمة يسرا صورا من إطلالتها خلال وجودها في مهرجان كان السينمائى، التي اختتمت فعاليات الدورة الـ 76 منه منذ يومين، برفقة محمد التركي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي والذي كان له العديد من الإسهامات في دورة هذا العام من مهرجان كان السينمائي الدولي، ونالت الاطلالة اعجاب متابعيها ومحبيها .

وكانت أهم الجوائز التي حصل عليها صناع السينما في الدورة التي استمرت فعالياتها منذ يوم 16 إلى 27 مايو الجارى:

جائزة السعفة الذهبية لـ فيلم Anatomy of a Fall

جائزة لجنة التحكيم لـ فيلم Fallen Leaves

جائزة أفضل مخرج الي المخرج تران آن هانج عن فيلم The Pot-Au-Feu

جائزة أفضل ممثلة الي الممثلة التركية ميرفي دزدار عن دورها في فيلم About Dry Grasses

جائزة أفضل ممثل الي الممثل اليابانى كوجي هاشيموتو عن دوره في Perfect Days

منح المهرجان النجم مايكل دوجلاس السعفة الذهبية الفخرية، وذلك تقديراً لمسيرته الممتدة بالإضافة إلى مشاركته في السينما.

الدورة الـ76 من مهرجان كان السينمائى شارك فيها نحو 35 ألف مشارك من حول العالم، وتعد هذه الدورة أولى الدورات بعد 3 دورات عقدت وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا.