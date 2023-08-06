اتفرج قبل الحذف.. بوصلة رقص مصري منازل جسم ملبن هزة يمين وهزة شمال رقص تتحدي اشهر راقصة في مصر والوطن العربي BELLY DANCE

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رياض - احمد صلاح - نفت الراقصة الأرمنية صافيناز إهانتها للحجاب وازدراء الأديان بعدما اتّهمها المحامي المصري سمير صبري، بارتدائها الحجاب على بذلة رقص، وأتى ذلك خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج “العاشرة مساءً”، خصوصًا بعدما تقدّم صبري ببلاغٍ للنائب العام.

وأكّدت صافينار أنّها كانت تضع طرحة على رأسها كجزء من البذلة، وأنها مجرد صورة التقطها أحد المصورين أثناء الحفل.

وأضافت: “يوجد لي الكثير من الصور بهذا الشكل، فالطرحة مجرد جزء من بذلة الرقص، لا أقصد أي إهانة للحجاب فمعظم صديقاتي محجبات، وأنا في بعض الأحيان أرتدي الحجاب أيضاً، ويوجد بعض الراقصات ممن ظهرن بالحجاب