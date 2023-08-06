انت الأن تتابع خبر فرمت انجي خوري.. القشطة سما المصري خطفت جمهور صافيناز في وصلة رقص من غرفة نومها بعباية من اللون الاسود مفتوحة على البحري ومتابع..كسحت لورديانا و فيفي عبده والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد للفنانه والراقصه الاستعراضيه سما المصري التي ظهرت مؤخرا في بعض فيديوهات التي تعلم الناس المنزل سواء وهي تقوم بغسل الملابس او تقوم ببعض الاشياء داخل منزلها ولكن تطور الامر مع الفنانه وراقصه عربيه مصري بانها تقوم بوصلات رقص جريئه جدا من داخل غرفه نومها حيث نشرت مؤخر نصحتها الخاصه الاجتماعي عده صور لها وفيديوهات جديده وهي ترقص داخل غرفه نومها وهي ترتدي الملابس القصيره والضيقه للغايه.

حيث ظهرت سما المصري وهي تقول وسط رقص قويه جدا من داخل غرفه تشبه بدله الرقص وتمسكه في احد يديه عصا وتكون بالرقص بها في غرفه نومها على احد الاغاني الشعبيه المشهوره جدا مما جعل الجمهور في حاله كبيره جدا من المتعه والاثاره وجذب عدد كثير جدا من المتابعين والمشاهدين بسبب ما كانت تفعله سما المصري داخل غرفه نومها.

الفيديو على اعجاب كثير من المتابعين والمشاهدين وحققون ما يقارب من 10 مليون مشاهده فور نزوله على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تشتهر سما المصري بعدد كبير جدا من المتابعين وجمهورها الكبير في مصر الوطن العربي الذي جعلها في مقدمه بحث جوجل.