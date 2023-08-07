انت الان تتابع خبر شاهد .. لا أشبع في السرير وأمارس العلاقة اكثر 10 مرات كل يوم ..امرأة لبنانيه تفجر اعترافات ساخنة جداً في برنامج أحمر بالخط العريض! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - في الحلقة الأكثر جرأة من برنامج أحمر بالخط العريض المذاع على قناة “إل بي سي” اللبنانية ، صدمت فتاة لبنانية اسمها سمر المشاهدين ومقدم البرنامج مالك مكتبي.

ظهرت سيدة لبنانية تبلغ من العمر 30 عامًا في البرنامج وقالت إنها تطلب من زوجها ممارسة الجنس أكثر من 10 مرات في اليوم.

وقالت المرأة اللبنانية عبر برنامج “أحمر بالخط العريض” الذي يقدمه المذيع مالك مكتبي على قناة Lbc ، إنها لا تخجل من ذلك ، مشيرة إلى أن شريك حياتها يلبي رغبتها في أي وقت ولا يتأخر عنها أبدًا. .