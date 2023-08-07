انت الأن تتابع خبر صنف با قوي مشهد .. أعنف و اجمل مشهد ممنوع من العرض من فيلم أصحاب ولا عز بطولة منى زكى في مشهد ممنوع في ليله الدخله جعلها تخلع البتاع خلف الكواليس. والجمهور في ذهول والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الإعلامي ابراهيم عيسى، إن أصحاب الأفكار السلفية والتقليدية هم من هاجموا فيلم “أصحاب ولا أعز”، قائلا: “مش كل الناس هاجمت فيلم أصحاب ولا أعز واللي عندهم أفكار سلفية أو محافظة أو تقليدية هم اللي هاجموا الفيلم”.

فيلم أصحاب ولا أعز نسخة عربية لفيلم أجنبي شهير

وأضاف الاعلامي ابراهيم عيسى، في لقاء ببرنامج “حبر سري”، مع الاعلامية أسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن فيلم أصحاب ولا أعز نسخة عربية لفيلم أجنبي شهير، مشيرًا إلى أن دور المثلي الجنسي جسّده عادل إمام ويوسف شعبان وخالد الصاوي وهذه النوعية من الأدوار عرضت في السينما المصرية.

واستكمل: “منى زكي تعرضت لهجوم شديد وحملة ليس وراءها إلا الفكر السلفي الضيق الذي لا يريد أن يناقش أي شيء في حياته، والميول المثلية السينما المصرية اتعملت في افلام كتير والفن عموما بيعرض كل ما في الواقع والقدرة على تجسيده وأداءه وده ليس تمجيدا فيه ولكن عرض قضية في المجتمع”.

في سياق مختلف، عبر الإعلامي إبراهيم عيسى، عن حزنه من الأزمة التي تتعرض لها النجمة شيرين عبد الوهاب، قائلا: “القلب به مرارة لا تسمح بالحديث والنقاش فيما يخص أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب، وأي قلب سوي وأي شخص طبيعي سيتعاطف مع شيرين كإنسانة ونجمة، وسيدعو لها لعبورها الأزمة”.