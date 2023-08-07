انت الان تتابع خبر شاهد .. تسريب صورة صادمة تهز عرش محمد رمضان وتهدد استقرار حياته الزوجية.. اكتشف ماذا فعل وكيف سينهار بيته! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اثارت إحدى المعجبات بالفنان المصري محمد رمضان جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن فقدت شعورها لحظة رؤيته في العرض الخاص لفيلمه الجديد "على الزيرو".

وقد تم تداول مقطع فيديو يظهر فيه الفتاة وهي تنادي على رمضان بصوت عالٍ بهستيرية، وعندما لاحظها رمضان ذهب إليها واحتضنها وهي تبكي.

وقد تعرضت الفتاة لانتقادات من قبل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا ردة فعلها غير لائقة وطالبوها بالاحترام لنفسها والاحتشام. يجدر بالذكر أن فيلم "على الزيرو" يعرض حالياً في دور السينما المصرية ويشارك في بطولته محمد رمضان، ودينا، وإدوارد، وإيهاب فهمي.