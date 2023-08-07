مايوه جرئ.. القشطة صافيناز بوصلة رقص قوية هزة يمين وهزة شمال تحدت بها اشهر الراقصات سما المصري

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رياض - احمد صلاح - نشر مركز تجميل جديد في مدينة دمنهور إعلانًا عن افتتاح المحل بحضور الراقصة صافيناز مساء اليوم الخميس، ونشر مقطع فيديو بصوت الفنانة صافيناز تعلن فيه عن وجودها في مدينة دمنهور، ولكن قبل ساعات من الافتتاح أعلن المركز عن عدم حضور الراقصة حفل الافتتاح .

وأعلن المحل عن الافتتاح في محافظة البحيرة بحضور الفنانة صافيناز نجمة الافتتاح بعبارة بـ «الزلزال.. الملبساية البونبوناية صافينار»، ووضع المحل عبر صفحته على موقع فيس بوك، العديد من الصور التي تظهر فيها الراقصة صافيناز.

إلغاء حفل صافيناز فى دمنهور لدواعي أمنية

وتم وضع مقطع فيديو مكون من 14 ثانية تظهر فيه الراقصة صافيناز تقول: «يا حبايبي انتظروني في أحلي افتتاح بيوتي صالون يوم الخميس فين؟ في دمنهور.» وختمت الراقصة المقطع بقبلة على الهواء لمحبيها.