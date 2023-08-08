انت الأن تتابع خبر مشهورة سعودية تنضم لموقع اباحي وتفرض هذا المبلغ مقابل مشاهدة صورها الاباحية والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثارت مشهورة "سناب شات" شادن القحطاني ضجة واسعة بين متابعيها بعد اقتراحها مشاركة صور حصرية لها مقابل اشتراك شهري بقيمة 3000 ريال سعودي.

واستقبل متابعو القحطاني الاقتراح بكثير من الاستغراب والدهشة، وشنّ عليها البعض هجوماً قاسياً، معتبرين أنها تنظر الى نفسها وصورها كما لو أنها سلعة معروضة للبيع مقابل مبلغ من المال، لا سيما أن اقتراحها يتيح للمشترك في هذه الخدمة دفع قيمة 3000 ريال، أي ما يعادل 800 دولار، على أن يحظى بالمقابل بوقت خاص معها وبرؤية صور حصرية لها.

وعبّرت الكثيرات من متابعات القحطاني عن غضبهن من اقتراحها هذا ومحاولاتها المستميتة للكسب المادي والشهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متهمات إياها بأن تفكيرها يخلو من النية الصافية وهي تحاول نشر صور خادشة للحياء، وطالبن الجهات المسؤولة بالتحرك وإلقاء القبض على شادن ومحاسبتها.

في المقابل، دافع عن القحطاني بعض متابعيها باعتبار أن الموقع الذي ذكرته لا يتضمن أي صور خادشة، بل هو عبارة عن موقع تواصل شهير يقدّمون من خلاله محتوى ترفيهياً يتضمن عرض أزياء ورقصاً وغناء، وهو شبيه بتطبيق "تيك توك".