انت الأن تتابع خبر اجدع من صافيناز.. القشطة ملكة جمال مصر سما المصري تتحدي موكا بوصلة رقص قوية هزة يمين وهزة شمال في غرفة نومها بالاسود المفتوح .. والجمهور فرمت لورديانا و جورجينا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لا تزال رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الحديث عن نجمه التي حدثت ضجه كبيره مصر في الشارع المصري وفي السوشيال ميديا المصريه انها الراقصه الاستعراضيه سماء المصري اثارت مؤخرا بطريقه كبيره جدا نظرا لنوعيه الفيديوهات التي تقوم بنشرها حيث عاده ما تقوم سماء المصري الفيديوهات من داخل منزلها وسواء اخرى تكون من خلال نشر فيديوهات اجازتها الصيفيه حيث تظهر بملابس مكشوفه بدرجه كبيره جدا تعرضها الانتقادات الواسعه.

حيث ظهرت سما المصري مؤخرا وهي لم تقوم بوصله رقص قويه جدا من داخل غرفه نومها وهي ترتدي ملابس النوم التي يتارك جدلا كبيرا جدا وسط السوشيال ميديا وسط مواقع التواصل الاجتماعي معرضتها الى الانتقالات حاده والاذاعه رغم انها الان داخل السجن بسبب هذه الفيديوهات الا ان مواقع التواصل الاجتماعي لا تزال تنشر الفيديوهات الجريئه والقويه لسما المصري

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