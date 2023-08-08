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يا دي الفضا يح .. الصاروخ ملكة جمال روسيا صافيناز دخلت منافسة مع سما المصري بينت صدرها بالكامل ..اتفرج

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رياض - احمد صلاح - أشعلت الراقصة صافيناز ، مواقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، في أحدث إطلالة لها.

 

ونشرت صافيناز ، فيديو لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، وهى ترتدى بدلة رقص شرقي مثيرة وقامت بالرقص مستخدمة مؤخرتها حيث قامت برفعها لأعلى عدة مرات .

 

وكما في العادة، أثار الفيديو الجدل، خاصة وأنها تستعرض جسدها أمام الكاميرا وخاصة صدرها ومؤخرتها .

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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