اتفرج قبل الحذف .. كيوم ولدتها امها الدلوعه ملكة جمال سوريا انجي خوري بفيديو فا ضح جديد مع فنان مشهور.. اتفرج

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رياض - احمد صلاح - شكرا لكم لمتابعتكم خبر عن الدلوعه ملكة جمال سوريا انجي خوري بفيديو فا ضح جديد مع فنان مشهور

لا تزال الفنانة الاستعراضية السورية انجي خوري، تبحث عن الانتقادات والتعليقات المسيئة من قبل المتابعين والمهتمين بالأخبار الفنية.

وما أن أعلنت السلطات السورية الإفراج عنها بعد ترحيلها من مدينة دبي بالإمارات، سارعت الفنانة لإثارة الإغراء وممارسة هويتها، وذلك عن طريق نشر صورة لها أثناء الاستحمام وهي شبه عارية عبر صفحات بـ”السوشيال ميديا”.

وبالرغم من هذه الانتقادات المتواصلة، واعتبرها من قبل المهتمين والمتابعين بأنها من النساء التي يعرضن أجسادهن مقابل الشهرة، إلا أنها نشرت الصورة وعلّقت بـ”نعيمًا