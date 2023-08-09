انت الان تتابع خبر شاهد .. هروب رئيس عربي حافي الاقدام بملابس النوم وكوراث داميه ستهز العالم بأكملة.. العرافه العملاقة ليلى عبداللطيف تنادي النداء الخير وتحذر سكان العالم. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - مع استمرار إصابتها بالتوقعات بشكل دقيق يجعلها الأولى في مجالها من دون منازع، تطلّ ليلى عبد اللطيف من جديد عبر صفحات مجلة الهديل، لتخصّ متابعيها وقرائها بمجموعة من التوقّعات للفترة القادمة، حيث تنوعت التوقعات بين اللبنانية المحلية والعربية والدّولية لتشمل كافة المجالات:توقعات كارثية نهاية مرعبة لرئيس جمهورية امام اعين الناس وعلى شاشات التلفاز

نشرت الفلكية الشهيرة ليلى عبد اللطيف التي أثارت الجدل في الأونة الأخيرة وشغلت مواقع التواصل الاجتماعي بتحقق توقعاتها

أحد رؤساء العالم يتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة

سقوط طائرة تقل عددا من الشخصيات السياسية .

ليلى عبداللطيف ترعب العالم بتوقعات مخيفة

محليًا:

-الضاحية الجنوبية ومنطقة البقاع تشهدان استنفارًا عامًا…-الضاحية الجنوبية ومنطقة البقاع تشهدان استنفارًا عامًا…

-مرّة جديدة سيلزم اللبنانيون منازلهم بسبب أحداثٍ مؤسفة

-الرئيس الرّوسي فلاديمير بوتين في زيارة مفاجئة إلى لبنان

-الصّين تساند لبنان وسوريا لمواجهة تداعيات قانون قيصر

-الأنظار والإعلام على السجون اللبنانية لحدث مؤسف

-للأسف الشديد، أرى أنّ أعداد اللبنانيين الذين سيصبحون بلا مدخول بسبب الأزمة الراهنة قد تتخطى عتبة المليون شخص.

-الأمن اللبناني يطرق أبواب بعض السياسيين وسنشهد سقوط أسماء كبيرة ونراها تقترب من ظلّ قوس العدالة وربما نراها خلف القضبان

-انتفاضة شعبية بهدف الضغط على المجتمع الدولي عبر رسالة داخلية موجهة إلى العالم من نبض الشارع اللبناني

-فنان لبناني سنراه تحت أضواء الفضيحة والاتهام بالمثلية الجنسية

-لن يشهد العام الدراسي اللبناني عودة عادية، ولن تفتح المدارس أبوابها في المدى المنظور.

-بعض المدارس ستتخذ إجراءات مفاجئة وقاسية لصرف بعض الموظفين فيها… وبعض المدارس أراها تتجه للإقفال النهائي للأسف الشديد

-جمعية المصارف ستتخذ إجراءات مفصلية وجذرية لمنع إفلاس بعض البنوك من خلال دمج بعض تلك المصارف المتعثرة بأخرى قوية، كما ستقفل بعض المصارف

-أطمئن جميع المودعين في المصارف اللبنانية أنّ أموالهم لن تضيع مهما طالت الأزمة، كما أراهم يحصلون على ضمانات مصرفية تحفظ أموالهم، لذلك لا خوف بإذن الله على تعب السّنين وجني العمر…

-للأسف بيروت ستكون تحت خط النار والاشتباكات، وهذه النيران قد تطال أكثر من منطقة إسلامية .

-للأسف بيروت ستكون تحت خط النار والاشتباكات، وهذه النيران قد تطال أكثر من منطقة إسلامية ومسيحية.

-الاعتداءات تطال من جديد الجسم الإعلامي االلبناني

-الرّوس في لبنان لأكثر من تطور سياسي وعسكري على أكثر من صعيد الحياة السياسية ستعود من جديد لقصر الرّئيس الشهيد رفيق الحريري .

-سنرى جماهير حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر يحتلون ساحة الشهداء وبعض شوارع بيروت لحدث مهم…-خلال الأشهر المقبلة، سنشهد تحركات جماهيرية تخرج للتعاطف مع الرئيس سعد الحريري وتطالب بعودته لرئاسة .

-الرئيس سعد الحريري سيعود لرئاسة مجلس الوزراء وهذه المرة على رأس حكومة إنقاذية يرافقها الانفراج والدّعم الخارجي، ولن تصمد أي شخصية غيره في موقع رئاسة الحكومة، وهو رجل المرحلة القادمة دون منازع

-أموال بعض الشخصيات اللبنانية في الخارج

-استنفار للجيش اللبناني في الشّمال من جبل محسن إلى عكّار، وكذلك في البقاع وشوارع بيروت لحدث ما.-الرئيس سعد الحريري سيعود لرئاسة مجلس الوزراء وهذه المرة على رأس حكومة إنقاذية يرافقها الانفراج والدّعم الخارجي، ولن تصمد أي شخصية غيره في موقع رئاسة الحكومة، وهو رجل المرحلة القادمة .

-أموال بعض الشخصيات اللبنانية في الخارج تتجمّد.

-استنفار للجيش اللبناني في الشّمال من جبل محسن إلى عكّار، وكذلك في البقاع وشوارع بيروت .

-دخان ونار يطال إحدى السفارات الأجنبية في لبنان، ما يؤدي لحصول بلبلة على الأرض وأرى القوى الأمـ.ـنية ووسائل الإعلام في الحدث