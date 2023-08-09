انت الان تتابع خبر شاهد .. اتفرج...اجمل فتاة أردنية حضرت إلى برنامج المسامح كريم وأذهلت جورج قرداحي بجمالها وقوامها القاتل والغير اعتيادي وجعلته غير قادر على النطق .. وقناة الـ MBC تتدخل لانقاذ الموقف!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - عرض برنامج المسامح كريم الذي يبث على قناة MBC قصة مؤلمة لأسرة اردنية تشتت بسبب ادمان الأب على المخدرات واهماله لزوجته وأولادة حيث أن قصة هذه الأسرة جلعت جورج قرداحي غير قادر على الكلام .

وبعد ثلاث سنوات من الفراق ، اقلع الزوج عن المخدرات واستعان ببرنامج المسامح كريم الذي يقدمة الإعلامي الشهير جورج قرداحي من أجل العودة لزوجته واعادة لم شمل اسرته المشتته.

وتتدخل البرنامج المعروض في قناة MBC وأستطاع أن يجمع بين الزوجين من جديد ، وتمكن المذيع من اقناع الزوجة نجلاء بمسامحة زوجها الذي اعترف بكل أخطائه وتعهد بعدم تكرارها.