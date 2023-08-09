انت الان تتابع خبر شاهد .. اوقح اتصال على الهواء فتاة سعودية تفضح نفسها بواقحه صادمة امارس هذا الشيئ بشراهة كل يوم ومش قادرة ابتعد عنها. ورد مزلزل من هبة قطب على اجرأ وافجر سؤال؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - وجهت فتاة سعودية رسالة لخبيرة العلاقات الزوجية الدكتورة هبة قطب، شرحت فيها مشكلتها مع إدمان ممارسة العادة السرية وطلبت المساعدة في ايجاد حل لهذه المشكلة التي ازعجتها كثيراً حسب قولها.

وأضافت الفتاة أنها تمارس العادة السرية باستمرار عبر الإنترنت، ووجهت سؤالها للدكتورة هبة قطب قائلة "ما رأيك فيما أفعل وماذا تسميه".بدورها ردت الدكتورة هبة قطب على سؤال الفتاة السعودية، بالقول: "مش عارف أرد.. أسميه قلة أدب.. أنا عايزة أقول إحنا مطالبين بجهاد النفس عشان نبطل الحاجات الغلط اللي بنعملها".

وأضافت : لابد عليها أن تجاهد نفسها.. أول يوم أصعب يوم وتاني يوم هيكون تاني أصعب يوم وهكذا وبعدين هتتخلص من الآفة دي.

وتابعت الدكتورة هبة قطب: روحي إلعبي رياضة وسخري روحك للعطاء واشغلي نفسك بأي نشاط وبإذن الله رح تنتهي مشكلتك.