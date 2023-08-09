انت الان تتابع خبر شاهد .. صور نادرة تكشف عن الزيجة المثيرة التي هددت عرش الراقصة الجميلة تحية كاريوكا وحرمتها من أموالها! طردها بقميص النوم ودخل الشعراوي للصلح بينهما.. تعرف على قصة الزوج الفنان الذي أثار الجدل. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - اشتهرت الفنانة الراحلة تحية كاريوكا بتعدد زيجاتها، حيث تزوجت من أشخاص من الوسط الفني ومن خارجه. ومن بين أزواجها الأكثر شهرة كان الفنان الراحل فايز حلاوة، وكانت زيجتهما محط اهتمام الجمهور والصحف والمجلات الفنية في ذلك الوقت.

ولد فايز محمد أحمد حلاوة في محافظة المنوفية، وحصل على درجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة عين شمس، ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية. بدأ حياته المهنية في مجال المسرح في أوائل الستينيات.شارك فايز في العديد من المسرحيات، بما في ذلك "بلاغ كاذب" التي شارك في كتابتها وإخراجها وأدائها. أصبح له بعد ذلك أعماله الخاصة في المسرح، من بينها "الثعلب فات". كما شارك أيضًا في السينما والتلفزيون في العديد من الأعمال، مثل "حمام الملاطيلي" و"شقلباظ".

تزوج فايز من الفنانة القديرة تحية كاريوكا، وهو الزوج الثالث عشر في حياتها. وكانت هذه الزيجة هي الأكثر استقرارًا وطولًا بين باقي أزواجها، حيث استمرت لمدة تقارب 18 عامًا. ومع ذلك، بدأت الخلافات تنمو بينهما وتؤثر على حياتهما الزوجية وأدائهما الفني المشترك الناجح على خشبة المسرح.

وبعد ذلك، تطورت الأمور إلى طرد الزوج فايز حلاوة لزوجته تحية كاريوكا من شقتها في حي الزمالك التي تطل على النيل. تم تجريدها من كل متعلقاتها ومجوهراتها، واضطرت إلى النزول من سلم الخدمة لكي لا يراها سكان العمارة.

ثم خرجت من الباب الخلفي واستقلت سيارة أجرة للذهاب إلى منزل ابنة أختها، الفنانة رجاء الجداوي. بعد ذلك، استأجرت تحية شقة صغيرة في منطقة العجوزة، واستعانت بالشيخ الشعراوي ليطلقها من زوجها الكاتب المسرحي.

ولكن كان هناك شرطان، الأول أن يحتفظ الكاتب بشقتها في الزمالك وأن لا يسلم لها مجوهراتها وملابسها التي استخدمتها في تصوير الأفلام، والشرط الثاني وهو الأهم، هو أن تعود لتصوير مسرحية "يحيا الوفد" حتى يتمكن من عرضها تلفزيونيا. بعد ذلك، عانت تحية من الحاجة خاصة بعد مرضها واعتزالها الفن. حيث استولى فايز على كل ما كانت تملكه من مجوهرات وأموال، بما في ذلك شقتها في الزمالك، وتزوج فيها المذيعة فريال صالح. واتهموا المذيعة فريال صالح بخطف زوج تحية كاريوكا.

بعد سنوات طويلة من الحرمان والفقر، أصيبت تحية كاريوكا بالمرض. جاء طليقها فايز حلاوة إلى غرفتها في المستشفى وهي في حالة غيبوبة، واعتذر لها وطلب منها أن تسامحه. وتوفي فايز حلاوة في 1 أغسطس 2002، ولديه ابن شقيقه الفنان المعروف الراحل أحمد حلاوة.