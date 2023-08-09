انت الان تتابع خبر شاهد .. وداعاً للسكرى معجزه ربانية فتاكة.. مشروب بسيط متوفر في الأسواق ورخيص الثمن يمتص ‘‘السكر’’ في الدم ويفتت الحصى في ‘‘الكلى’’ ولهو فوائد جبارة لا تحصى ولا تعد تعرف عليه ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تُعتبر الحلبة، أو المعروفة باسم "ميثي" باللغة الهندية، من أكثر أنواع البهارات الشائعة في المطبخ الهندي وفي جميع أنحاء العالم.

تحتوي الحلبة على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، وتُعتبر واحدة من أفضل المكونات الصحية. نظرًا لخصائصها الطبية، يتم استخدامها على نطاق واسع كعلاج طبيعي.

تُعد بذور الحلبة، ذات الطعم اللاذع، مستودعًا للعلاجات الطبيعية، ويمكن استخدامها للوقاية والعلاج من بعض المشكلات الصحية. كل ما يحتاجه الشخص هو تناول ملعقتين صغيرتين من تلك البذور الصفراء، ووضعها في كوب ماء وتغطيتها وتركها طوال الليل. ثم يتم تصفيتها من الماء وتناولها صباح اليوم التالي على معدة فارغة.إذا كنت ترغب في تحقيق أقصى استفادة من المنافع الصحية لبذور الحلبة، يمكنك تناول ماء الحلبة لمدة شهر كامل لرؤية النتائج المذهلة لصحتك.

تعدد المنافع الصحية لشرب ماء الحلبة على الريق، حيث تساعد على زيادة الوزن. يساعد شرب ماء الحلبة المنقوعة طوال الليل ومضغ البذور على زيادة الوزن عن طريق زيادة الشهية. لذا يُنصح بتناول هذا المشروب يوميًا لمدة شهر، وستلاحظ الفرق، وهو مفيد للأشخاص الذين يعانون من تساهم بذور الحلبة أيضًا في تخفيف آلام المفاصل بفضل خصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات. وبالتالي، فإن تناولها بانتظام يمكن أن يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في المفاصل.

تعتبر بذور الحلبة من أغنى المصادر بالألياف، وهذا يساعد في التخلص من السموم المتراكمة في الجسم، خاصة في القولون. وبالتالي، فإن تناولها بانتظام يمكن أن يساهم في الوقاية من مرض السرطان

تحتوي بذور الحلبة على جلاكتومانان، وهي واحدة من مكونات الألياف، وهذا يساعد في تقليل امتصاص السكر في الدم، مما يحمي من الإصابة بمرض السكري.وأخيرًا، يمكن أن يكون تناول ماء الحلبة المنقوعة على الريق صباحًا مفيدًا لتذويب الحصى بسرعة والحفاظ على صحة الكلى والمسالك البولية.