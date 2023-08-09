انت الان تتابع خبر شاهد .. نهاية بشعة ومصير مرعب ينتظر القاضي الذي حاكم صدام حسين.. اكتشف كيف انتهت حياته في فيديو صادم! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - توفي قاضٍ عراقي متقاعد ترأس محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، في أزمة قلبية مفاجئة، حسبما أعلنت أعلى هيئة قضائية في البلاد يوم الجمعة.

وفقًا لمجلس القضاء الأعلى العراقي توفي القاضي محمد عريبي الخليفة، 52 عامًا، في مستشفى ببغداد حيث كان يعالج من مضاعفات فيروس كورونا. يذكر أن عريبي تخرج من كلية الحقوق في جامعة بغداد عام 1992 وعيّن قاضيا عام 2000 بموجب مرسوم جمهوري. واشتهر بعد أن تم تعيينه قاضي تحقيق في محاكمة صدام ونظامه في آب/ أغسطس عام 2004.

وتولى لاحقًا منصب كبير قضاة محاكمة صدام بتهمة الإبادة الجماعية، والتي شملت أيضًا ابن عم صدام علي حسن المجيد، المعروف باسم علي الكيماوي وخمسة متهمين آخرين في تهم تتعلق بأدوارهم في حملة 1987-1988 الدموية ضد الأكراد، والمعروفة باسم حملة الأنفال. وزعم الادعاء أن نحو 180 ألف شخص لقوا حتفهم، غالبيتهم مدنيون قتلوا بالغاز السام. وبعد ذلك أدين صدام وحكم عليه بالإعدام. وتم تنفيذ الحكم في 30 كانون أول/ ديسمبر من عام 2006.

تم استبدال القاضي عبد الله العامري بالقاضي عريبي، الذي تمت إقالته بسبب اتهامات بأنه كان طيبًا جدًا مع صدام حسين أثناء المحاكمة. تميز عريبي بتعامله الصارم مع صدام والمتهمين الآخرين أثناء المحاكمة، حتى وصل الأمر إلى طرد الزعيم العراقي المخلوع من قاعة المحكمة عدة مرات وسط تبادل للكلمات الحادة بينهما.أشاد بيان المجلس القضائي بالشجاعة التي أظهرها عريبي أثناء محاكمة صدام حسين والنظام السابق.

وجاء في البيان أن عريبي "سيظل خالدًا في قلوب العراقيين عمومًا والقضاة بشكل خاص".