انت الان تتابع خبر شاهد .. خلعته لهذا السبب المعيب والمخزي.. حلا شيحة تفضح طليقها معز مسعود للعلن وتكشف سره الصادم ؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت الفنانة المصرية المعتزلة حلا شيحة، الترند بعد أن نشرت صور حديثة لها عبر حسابها على موقع التواصل «إنستجرام»مع شاب مفتول العضلات ما اثار الجدل لدى الجمهور الذين تكهنوا بانها تحاول افحام زوجها السابق معز مسعود.

حيث ظهرت الفنانة المصرية مع شاب شبهته بـ لاعب كرة السلة الأمريكي الشهير “شاكيل أونيل”، لتنال الصورة اعجاب الجمهور.وعلّقت “دلوقتي فهمت اللي اقصر مني بيحس بأية أنا طويلة اصلاً بس اي دا شاكيل أونيل واقف جمبي الطول هيبة”.ويبدو أنّ طلاق الفنانة المصرية حلا شيحة من الداعية المصري، معز مسعود، أصبح أكيداً، فبعد عدة أسابيع من الجدل حول خلعها الحجاب وعودتها إلى الفن حدث تطور جديد.

فقد لمّحت حلا شيحا إلى ذلك وإلى سبب طلاقها منه حيث شعرت بأنه ضيّق عليها حياتها من جميع الجوانب، فكتبت عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام“: “هل تعلم ماذا حدث عندما توقفت عن محاولة أن أصبح جيدة؟ أصبحت حرة”.

كما ظهرت حلا في السيارة وهي تستمع لأغنية “شكراً من هنا لبكرة”، الخاصة بإعلان فودافون.

وفي ‏أعقاب حذف جميع منشوراتها عبر حسابها على "إنستغرام"، خرجت الفنانة حلا شيحة عن صمتها طوال تلك ‏الأيام لتوجه رسالة لمتابعيها.

حيث نشرت على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص ‏بـ"إنستغرام" صورة لها من دون حجاب وعلقت عليها بقولها: "أنا كأي امرأة.. أفضل عدم الحديث في هذه ‏اللحظة ولكن بالتأكيد سأتحدث وأدع كل امرأة تعلم أنها ليست وحدها في أي شيء تشعر به على الإطلاق ‏وسنجتهد لنتجاوز فكل معاناة نتشاركها هي نفسها".‏وكانت حلا قد أثارت الجدل من جديد، حول عودتها للفن مرة أخرى وانفصالها عن زوجها الداعية معز ‏مسعود، وقامت بحذف كل الصور من حسابها الخاص على "إنستغرام" بما فيها صورها مع أولادها ومع ‏زوجها.

وقامت بتغيير وصف مهنتها إلى فنانة، لتعيد الحديث عن انفصالهما وخلعها الحجاب وعودتها إلى ‏الفن من جديد.‏