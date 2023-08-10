انت الان تتابع خبر شاهد .. شيخة العرافين الشهيرة ليلى عبداللطيف تُفجّر مفاجأة ناسفة عن مصر.. ماذا سيحدث هذه المرة في النيل!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أصبح الجمهور ينتظر توقعات الفلكية اللبنانية الشهيرة ليلى عبداللطيف الجديدة على أحر من الجمر خصوصاً بعد تحقق أغلب توقعاتها الأخيرة وعلى سبيل المثال لا الحصر، الحرب الدائرة منذ أشهر في السودان.



وتصدرت ليلى عبد اللطيف التريند خلال الساعات الماضية بعد أن أطلقت توقعات جديد عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر يوتيوب تخص جمهورية مصر العربية.

وتوقعت سيدة العرافين أن تتجه أنظار الجميع صوب نهر النيل في مصر بسبب وقوع حدث جلل لم تكشف تفاصيله.



وفي توقعات سابقة لها عن مضر، توقعت ليلى عبداللطيف تغيير في القوانين المتعلقة بخدمة الناس والمجتمع في مصر وإقامة مشاريع داعمة للشباب خلال 2023.



يذكر أن أصول ليلى عبداللطيف مصرية حيث ولدت لأم لبنانية وأب مصري يدعلا الشيخ محمد كان يعمل مفتياَ في جامع الأزهر.