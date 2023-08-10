انت الأن تتابع خبر لن تصدق ماذا فعلت من اجل المال في بث مباشر علي النت.. بدون خجل ربة منزل أبهرت الشباب وولعت الانترنت تتحدى سما المصري وصافيناز بوصله رقص بقميص يظهر ما.. اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول فيديو يظهر ربه منزل وهي تقوم بوصله رقص من غرفه نومها ابهرت الشباب بما فعلته داخل المنزل فيديوهات منتشره بقوه كبيره في الاونه الاخيره من اجل الربح من هذه الفيديوهات

نشرت الفنانة سما المصري صورا جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور “إنستجرام”.

وظهرت “سما” مرتدية عباءة حمراء وفي يدها بوكس أحمر به بطاطس عليه قلوب وعلقت قائلة: “النهاردة عيد الحب المصري حسيت أن الناس محتاجة البطاطس أكتر من الورد”.

وأضافت: “قررت أنزل الشارع بالبطاطس عليها قلوب الحب برضو وأهديها للناس”.

وتفاعل متابعي الفنانة سما المصري على الصور وأنهالت عليها التعليقات على صورها التي أثارت ضجة بها.

يذكر أن الفنانة سما المصري أعلنت في الفترة الأخيرة أنها تبتعد عن كل ما هو للجدل سواء كان صور أو فيديوهات وقالت إنها تفكر في ارتداء الحجاب ولكن ليس في الوقت الحالي.