انت الأن تتابع خبر اتفرج الفيديو الذي يبحث عنه الجميع.. فضيحة ليلى علوي تثير ضجة.. تقمصت دور الزوجة الخائنة مع محمود حميدة لكنها مشهد التمثيل تحول إلى معاشرة حقيقية من فيلم عصافير النيل!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ليلى علوي كتبت على إنستغرام في رسالة وجهتها لشيرين: “لحد ما تقومي من محنتك ومن بعدها كمان بناتك على راسنا.. وعيلتي هي عيلتك”

شيرين عبد الوهاب في محنتها الأخيرة، حيث تتواجد في أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج من الإدمان على المخدرات.

وفي هذا السياق، قامت الفنانة المصرية ليلى علوي بأمر لافت تجاه زميلتها وأعلنت عنه من خلال حسابها على “انستغرام”، بعد أن نشرت صورة لشيرين ووجهت إليها رسالة.

الفنانة المصرية قالت في رسالتها: “شيرين عبد الوهاب قامة فنية واسم مهم جدا في مجال الطرب.. من أول معرفتي بيكي وأنا بحبك ومتأكدة من حب كل اللي بتقابليهم ليكي لقلبك الطيب والخير اللي بتقدميه وموهبتك الفذة”.