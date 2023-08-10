انت الان تتابع خبر شاهد .. اقوى فضيحة هزت شاشات التلفزيون..اتفرج أجمل مذيعة بلا منازع نسيت لوهلة انها على الهواء مباشرةً .. وما فعلته مع المصور بدون خجل فجر غضب كل العرب.. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كثيراً ما يقع مذيعو البرنامج التلفزيونية في هفوات خلال النقل الحي على الشاشة.فالخطأ هو من الصفات التي تلازم الإنسان، حتى ولو كان شخصاً غاية في الحرفية والمهنية.

وهذا ما حصل لمذيعة تلفزيون المستقبل يُمنى نوفل، التي لم تنتبه إلى أن التصوير جارِ وأنها تظهر مباشرةً على الهواء أمام الآلاف من المشاهدين،

فقامت بطريقة عفوية بتسريح شعرها، كما حاولت أن تمازح المصوّر، فتوجهت إليه بكلمة “سئيل”، وهي كلمة عامية لبنانية، تُستعمل أثناء المزاح للتعليق على خفة دم الشخص الآخر.